800 kinderen geëvacueerd na bommelding: school terug vrijgegeven

Essen - De kleuter- en basisschool Mariaberg en de middelbare school in de Kloosterstraat in Essen werden woensdagochtend ontruimd na een bommelding. Er werden zo'n 800 personen geëvacueerd. DOVO kwam ter plaatse en speurhonden werden ingezet. De situatie was meteen volledig onder controle. Rond het middaguur werd het schoolterrein weer vrijgegeven.

De bommelding liep woensdagochtend binnen in de Mariabergschool in de Kloosterstraat. Er werd een perimeter ingesteld en alle kinderen werden veilig en snel geëvacueerd.

De kleutertjes en de leerlingen van de lagere school werden overgebracht naar sportclub Tennisfun in de Grensstraat waar ze vanaf 10.45 uur door ouders of grootouders konden worden opgehaald. De scholieren van de middelbare school werden overgebracht naar het Sint-Jozef Instituut.