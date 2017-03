Rechter wil dronken bestuurder strafvermindering geven... in ruil voor gift

Brugs politierechter Peter Vandamme wil een 44-jarige bestuurder die betrapt werd op dronken rijden een mildere straf geven als hij een “aanzienlijke gift” doet aan een fonds dat zich inzet voor een veiliger verkeer.

Tijdens een verkeerscontrole in Varsenare afgelopen zomer liep de West-Vlaamse bestuurder C.D. tegen de lamp. Toen hij de politieagenten naderde, probeerde hij nog snel rechtsomkeer te maken. Tevergeefs. Met 1,54 promille in zijn bloed – zo’n zevental pintjes – had C.D. duidelijk iets te verbergen.

Gisteren mocht hij het komen uitleggen op de politierechtbank van Brugge. “Het was de eerste keer dat mij zoiets overkwam. Maar zeker ook de laatste keer”, zei de man aan politierechter Peter Vandamme.

De veertiger verklaarde aan de rechter dat hij enorm veel spijt heeft en dat hij graag andere mensen wil sensibiliseren voor een veiliger verkeer. “Ik heb veel respect voor organisaties die werken rond preventie en alcohol in het verkeer. Vandaar mijn vraag: kan ik die niet steunen in plaats van een boete te betalen?”

Compromis

Verrassend genoeg reageerde politierechter Vandamme zeer geïnteresseerd op het voorstel. Omdat de spijt in de stem van de man zo oprecht klonk, was hij bereid een compromis te sluiten. “Als u dan toch zo veel spijt heeft, maak dat dan concreet”, zei hij tegen de man. “Als u een aanzienlijke gift doet aan het Fonds Emilie Leus, dan hou ik daar rekening mee bij uw bestraffing. Zo kunt u uw woorden van spijt in daden omzetten.”

Strafvermindering in ruil voor een gulle gift. Politierechter Vandamme snoerde critici gisteren meteen de mond. “Mensen die denken dat het hier om klassejustitie gaat, zijn verkeerd”, zei hij tegen beklaagde C.D. “Want u koopt uw straf niet af, hé? Er zijn nog altijd wettelijke minima waaraan ik mij moet houden.”

Bestuurder C.D. riskeert een boete van 1.200 euro en een rijverbod van acht dagen.