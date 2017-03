‘Geef ongedoopte leraar meer kansen’

Brussel - Katholieke basisscholen moeten veel vaker dan vandaag niet-gedoopte leerkrachten aannemen. Die oproep van de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool vindt duidelijk steun bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws woensdag.

In theorie mogen niet-gedoopte leerkrachten lesgeven in katholieke basisscholen. In de praktijk gebeurt het slechts bij grote uitzondering, juist omdat zij geen godsdienst mogen geven. En de juf of meester moet, ondanks allerlei alternatieven, doorgaans alle vakken geven.

Een humanistische, boeddhistische of moslimleerkracht zou voor het vak godsdienst dus vervangen moeten worden. Een stap die veel te weinig schoolbesturen ondernemen, zo stelt de katholieke Antwerpse Karel de Grote Hogeschool in een open brief. Concreet vraagt directeur Veerle Hendrickx samen met de zogeheten A-Raad van de hogeschool, de raad van studenten met Antwerpse en Andere roots, dat katholieke basisscholen afstappen van de doopvoorwaarde voor alle leerkrachten.

Ook Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, wil meer moslimleerkrachten zien, maar zegt dat schoolbesturen autonoom beslissen. Toch is hij blij met de oproep van de Antwerpse hogeschool. “De christelijke identiteit staat centraal, maar in onze scholen komen christenen, moslims, vrijzinnigen en andersgelovigen samen om door gesprek de eigen identiteit vorm te geven”, zegt Boeve.

