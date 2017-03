Antwerps onderzoek: een op vijf jongeren slachtoffer van geweld binnen relatie

Uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen blijkt dat bijna 20 procent van de Vlaamse jongeren al te maken had met geweld binnen een relatie. Dat schrijft De Morgen. Het gaat om tieners die geslagen worden, onder druk gezet worden voor seks of te maken krijgen met psychologisch misbruik.

In het onderzoek onderschreef iets meer dan 15 procent van de jongeren die de Antwerpse universiteit ondervroeg volgende stelling: ‘Mijn lief heeft me met opzet geslagen, gekrabd, geduwd, gebeten of op een andere manier lichamelijk pijn gedaan.’ Daarbovenop komt dat zo’n 21 procent ooit onder druk is gezet voor seksuele activiteiten. Een minderheid, bijna 3 procent, oefende psychologische druk uit door te dreigen met geweld.

Geen lage cijfers

Het onderzoek werd bij een relatief kleine groep jongeren uitgevoerd, maar volgens de UA zijn de resultaten in lijn met Amerikaanse onderzoeken over hetzelfde thema.

“Ik vind dat geen lage cijfers”, stelt professor Koen Ponnet van de Universiteit Antwerpen in De Morgen. “Het feit dat er op zo’n jonge leeftijd al sprake is van fysiek geweld, is tekenend. Vooral omdat het in de meeste gevallen gaat om korte relaties. Als je geweld op zo’n jonge leeftijd normaal vindt, ga je dat op latere leeftijd ook gemakkelijker tolereren. Jongeren moeten erop worden gewezen hoe problematisch dit is.”

Belangrijke rol onderwijs

Volgens de onderzoekers is het cruciaal om met jongeren gesprekken aan te gaan over wat ‘gezonde relaties’ zijn. Want jongeren die te maken krijgen met relationeel geweld, zouden vaker betrokken zijn bij andere vormen van risicogedrag zoals pesten, roken, drinken of drugs. Hierbij zouden de scholen een rol kunnen spelen.

Oproep: Ben je jonger dan 20 jaar en heb je zelf al te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen je relatie? En ben je bereid om hier anoniem over te getuigen? Laat het ons hier weten.