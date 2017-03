Leerkrachten geen gevoel voor humor? Nee hoor!

Had je altijd de indruk dat je leerkrachten geen gevoel voor humor hadden, of zit je op de schoolbanken en ben je er rotsvast van overtuigd? Deze foto’s bewijzen het tegendeel. Een bonte verzameling hilarische bijschriften, vaak voorafgegaan door - dat moeten we zeggen - de meest foute en ontwijkende antwoorden.

Deze leerkracht reageert gevat op de ‘#yolo’ van een student: #minimumloon #toekomst #McDonalds.

Jackie dacht met behulp van een potje Tipp-Ex een vraag over te slaan: “Jackie, je mag je vraag niet gewoon uitwissen als je niet wil antwoorden.”

“Ik kon deze vraag niet beantwoorden, want een olifant stond in de weg”, probeerde deze leerling. Jammer voor hem of haar hebben olifanten een staart: drie punten kwijt.

“Ik hoop dat deze paper verbeteren niet even saai was als het maken”, zegt de schrijver eerlijk. “Eigenlijk wel”, antwoordt de leraar.

Een leerling die zich wil vergelijken met de duivel, krijgt het deksel op de neus. De reden? “Wie schrijft satan nu in dit lettertype?”

Tip: als je een antwoord schrijft in onzichtbare inkt, zorg dan dat je er een onzichtbare bril bij levert.

Deze student is blij dat hij bijna aan het einde van zijn examen is. Maar dat is buiten het tekentalent van de leerkracht gerekend.

Verstrooid? Dan maak je kans op deze prijs: “De Bermudadriehoek-Award voor het hoogst aantal verloren taken”

Elke hippe leerkracht maakt wel eens een Beyonce-verwijzing.

Tip bij het overschrijven: zorg dat je het juiste antwoord bij de juiste vraag neerpent.

Deze leerling tekende een giraf in de hoop op een punt extra. En dat werkte.

Helaas is het geen garantie op succes: “ik onderhandel niet met terroristen”, antwoordt deze leerkracht gevat.