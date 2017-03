Vandoorne reageert op nieuwe tegenslag: "Dit is frustrerend en geen ideale voorbereiding"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne werd gisteren in zijn McLaren opnieuw geconfronteerd met technische problemen. Vandoorne blikt dan ook met gemengde gevoelens terug op zijn voorlaatste testdag ter voorbereiding van het nieuwe F1-seizoen.

Net geen dertig ronden had Vandoorne gisteren in de voormiddag gereden toen het bericht kwam dat er een elektrisch probleem was vastgesteld op de Honda-motor in zijn McLaren. De voorbode van een vijfde motorwissel in evenveel testdagen voor McLaren.

De nieuwe Honda-motor inbouwen duurde enkele uren, waardoor Vandoorne pas iets voor 16u opnieuw de baan kon oprijden om uiteindelijk te stranden op 80 ronden.

"Het was zeker en vast een dag met gemengde gevoelens. Het is voor iedereen frustrerend om opnieuw een nieuwe power unit te moeten steken. Het team heeft het echter extreem goed gedaan en ik ben tevreden dat we tijdens de namiddag opnieuw op de baan konden."

Ook Vandoorne beseft uiteraard dat een zoveelste probleem geen ideale voorbereiding is, zeker wanneer ook vorige week enorm veel tijd verloren werd door problemen met de Honda-motor.

"Het is uiteraard niet ideaal om tijd te verliezen maar toen we op de baan waren konden we een groot deel van ons testprogramma afwerken. We hebben heel wat over de wagen geleerd. We hebben verschillende zaken geprobeerd op het vlak van de aerodynamica, de balans en de afstelling. We hebben ook heel wat procedures doorlopen ter voorbereiding van Australië."

"Het is geen ideale manier om de tweede test zo te beginnen maar gezien het probleem dat we hadden hebben we toch nog een mooi aantal ronden kunnen rijden. Hopelijk kunnen we op de tweede testdag meer ronden afleggen en bijkomende data verzamelen die we kunnen meenemen naar Melbourne," besluit Vandoorne.

Er rest Vandoorne nu nog slechts één testdag in de nieuwe F1-bolide van McLaren-Honda. Morgen komt onze landgenoot een laatste keer in actie op het circuit de catalunya.

