Lichtreclame van 50m² op dak aan Meirbrug

Antwerpen - Op het dak van het gebouw aan de Meirbrug 4-8 wil Clear Channel een interactief led-scherm plaatsen. Daarop zal dan reclame te zien zijn. De stad Antwerpen werkt nog volop aan een reglement rond dit soort van lichtreclame.

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning hangt nu enkele dagen uit. Ze is misschien wat misleidend, want je zou eruit kunnen afleiden dat er meerdere schermen komen aan de gevel. Clear Channel benadrukt dat het slechts om één led-scherm gaat van ongeveer 50 vierkante meter. Er zal vooral merkenreclame op verschijnen, dus geen reclame voor specifieke winkels of winkelcentra.

“Stedelijk gevoel”

Clear Channel, gespecialiseerd in reclamedragers in openlucht, plaatste begin vorig jaar nog een immens scherm van 140 vierkante meter aan de hoofdgevel van het Muntcentrum, op een boogscheut van het De Brouckèreplein in Brussel.

Het Antwerpse stadsbestuur paste in 2013 nog de bouwcode aan om zo het plaatsen van lichtreclame mogelijk te maken. Daarbij werd in eerste instantie gedacht aan de grote invalswegen. “Dit soort van reclame draagt bij aan het ‘stedelijke gevoel’”, zei schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) toen.

Het stadsbestuur werkt nu volop aan een reglement met de randvoorwaarden voor waar wel en niet zo’n schermen mogen komen in de stad. “We zijn volop bezig met een kader”, zegt de schepen. “Daarbij wordt gekeken of zo’n scherm bijdraagt aan de levendigheid van een buurt, zonder dat het stoort in de cultuurhistorische omgeving.”