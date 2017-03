‘Mijn Pop-uprestaurant’. Antwerpse vriendinen moet deuren van Filly’s sluiten

Het kaarsje dat Yannick en Leena zouden branden, heeft dan toch zijn vruchten afgeworpen. Niet zij, maar wel de Antwerpse Fanny en Véronique moesten gisteravond hun pop-uprestaurant Filly’s in Kortrijk sluiten.

Fanny en Véronique probeerden de laatste dag niet aan hun eventuele sluiting te denken en investeerden zelfs nog in de evolutie van hun pop-up. Op aanraden van Sergio Herman pasten de dames het menu aan en vervingen onder andere de foie gras door zalm.

Bij Yannick en Leena drong het mogelijke afscheid pas ’s avonds door. Symbolisch brachten ze met drie het laatste dessert naar de zaal.

’s Avonds stroomde Filly’s vol met vrienden en familie die Fanny en Véronique kwamen steunen. Van het personeel kregen de dames zelfs een bloemetje. Maar hoe talrijk omringd ook, hun opvulconcept moest dan toch de duimen leggen voor het surf & turf-concept van Meat & Griet.

Plannen voor eigen zaak

Ze vinden het erg jammer, maar zijn dankbaar voor het avontuur. “We hebben ontzettend veel geleerd de afgelopen weken.” En dat willen ze ook in de praktijk omzetten. “We openen in de toekomst zeker onze eigen zaak, maar eerst even alles laten bezinken en wat vakantie nemen. Daarna vliegen we er weer in.”

Daniela en Mitchell van Table’O hadden het ook zwaar met het afscheid van Filly’s. Ze waren erg close met Fanny en Véronique. Bij Yannick en Leena was de ontlading natuurlijk groot. Er valt een enorme last van hun schouders, wat hen weer nieuwe moed geeft.