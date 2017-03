Syrische vluchteling wordt scheepshersteller na gesprek met Zuhal Demir

Kruibeke - Nouri Moussali (30), de man uit Antwerpen die zes jaar geleden uit Syrië vluchtte en vorige week naar staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) trok met het probleem dat hij geen job vond ondanks zijn werklust, gaat vandaag aan de slag als scheepshersteller.

“Nouri zal leren lassen, monteren, motoren in elkaar steken, kleine klussen uitvoeren, de schepen schoonspuiten en verven... De job van scheepshersteller is enorm gevarieerd”, zegt Pol Jansen, bestuurder bij het jonge bedrijf Scheldewerf Rupelmonde in Kruibeke. “Het is best uitzonderlijk dat we iemand zonder relevante ervaring aanwerven, maar de manier waarop Nouri in de berichtgeving overkwam, heeft ons toch getriggerd om hem een contract van onbepaalde duur aan te bieden, met proeftermijn.”

“Een enorme kans”, zegt staatssecretaris Zuhal Demir. “We hebben het signaal willen geven aan werkgevers: geef talent een kans, welke afkomst of achtergrond die persoon ook heeft. Wel, Nouri krijgt nu zo’n kans, het is aan hem om die te grijpen.”

Nouri start vandaag om 7.15u, zijn werkdag eindigt om 16u. “We zetten hem samen met een collega om die te assisteren”, zegt Janssen. “Zo leert hij het vak echt kennen. En wie zich kan vinden in de job, wil niks anders meer doen. Werknemers krijgen een grote verantwoordelijkheid en voelen zich daardoor vrij.”