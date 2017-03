Nouri Moussali (30), de man uit Antwerpen die zes jaar geleden uit Syrië vluchtte en vorige week naar staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) trok met het probleem dat hij geen job vond ondanks zijn werklust, gaat vandaag aan de slag als scheepshersteller.

“Het is heel leuk als je enthousiaste mensen zoals Nouri voor je krijgt”, zegt Pol Jansen. “Enthousiasme over een job is een heel goed begin. Jammer genoeg ontbreekt dat er bij sollicitanten nogal eens ...