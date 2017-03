Belg koopt driemaal zoveel sterkedrank in buurlanden na accijnsverhoging

De accijnsverhoging op sterkedrank, die de regering in november 2015 heeft doorgevoerd, heeft de staatskas 22 miljoen euro gekost. “De overheid haalde 51 miljoen euro extra aan taks binnen, maar ze verloor ook 73 miljoen euro aan btw-inkomsten omdat Belgen hun sterkedrank nu in de buurlanden kopen.”

Dat zegt Geert Van Lerberghe, algemeen directeur van de sectororganisatie voor sterkedranken Vinum Et Spiritus. “Tussen december 2014 en december 2016 is het aantal aankopen van sterkedrank door Belgische gezinnen in het buitenland zelfs gestegen met 278 procent.”

De omzetverliezen bij verkopers van sterkedrank in België zijn erg groot. “Wij hebben in 2016 28% minder sterkedrank verkocht dan in 2015”, zegt Luc Van Dyck, zaakvoerder van Vinoherck, een Antwerpse groothandel in sterkedrank. “Ook onze verkoop van schuimwijnen is met 14% gedaald. Veel van onze klanten gaan met de camionette naar Roosendaal of Breda om enkele flessen sterkedrank in te slaan.”

Vinum Et Spiritus wil dat de federale overheid de accijnzen verlaagt. Maar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is dat nog niet van plan. “Een evaluatie volgt tegen de zomer. Maar de accijnsontvangsten voor alcoholhoudende dranken lagen in januari 2017 al 33% hoger dan in januari 2016”, zegt de minister.

Van Lerberghe vindt dat een zwak argument. “Vlak voor de accijnsverhoging in november 2015 hebben klanten massaal sterkedrank gekocht, waardoor de verkoop begin 2016 bijna stil lag. Het is dan ook niet moeilijk dat de inkomsten een jaar later gestegen zijn.”