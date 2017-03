“Plugstreets” in 79e Gent-Wevelgem beloven spektakel

Voor de 79e editie van de wielerklassieker Gent-Wevelgem (WT) hebben de organisatoren iets nieuws in petto. Zondag 26 maart zal het peloton denderen over onverharde “Plugstreets”. Dat om een eerbetoon te brengen aan de slachtoffers die in de streek vielen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De renners zullen tussen de twee beklimmingen van de Kemmelberg door een omweg van 5,7 kilometer maken, waarvan 4 kilometer over drie Plugstreets, genoemd naar de Britse benaming voor het Henegouwse dorpje Ploegsteert, deelgemeente van Komen-Waasten. Nadien sluit het peloton opnieuw aan op het parkoers van vorig jaar.

“Ik ben trots op deze integratie, die een belangrijke opportuniteit is voor onze stad. Komen-Waasten is bijzonder enthousiast over de invoering van onze Plugstreets in het parkoers van Gent-Wevelgem”, vertelde burgemeester Maire-Eve Desbuquoit dinsdagavond op een persconferentie in Ploegsteert. “Op pas vernieuwde landwegen zullen de renners een symbolisch eerbetoon brengen aan alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en dit langs verschillende herdenkingsplaatsen.”

“Het is de bedoeling om met onze Gent-Wevelgem nog meer de Eerste Wereldoorlog te herdenken met deze Plugstreets”, vertelde koersdirecteur Hans De Clercq. “In de wedstrijd hebben we dan al de poldervlakte van De Moeren en een eerste keer de Kemmelberg achter de rug. Eens op het grondgebied van Ploegsteert rijden we heel toepasselijk de Bondgenotenweg op, net voorbij ‘Irish Farm’. Daar beginnen we aan de Plugstreets. Het gaat over drie stroken half verharde wegen. ‘Green Roads’ worden ze ook genoemd. De eerste twee stroken zijn licht hellend en bevinden zich in open vlakte, waar de wind vrij spel zal hebben. Bij het ingaan van de derde strook ligt het Christmas Truce Monument, dat de symboliek van het Kerstbestand van 1914 weergeeft. Het inpassen van de Plugstreets zal voor de nodige nervositeit in het peloton zorgen en er zal minder tijd zijn om te recupereren. De wedstrijd zal hier niet gewonnen worden, maar kan voor een verdere schifting in de grote groep zorgen.”

Na de Plugstreets vatten de renners de tweede hellingzone aan, gevolgd door een passage aan de Menenpoort in Ieper en finish na 246,5 kilometer in Wevelgem, waar wereldkampioen Peter Sagan vorig jaar won. Er is er ook een eerbetoon voorzien voor Antoine Demoitié. Die liet vorig jaar op 25-jarige leeftijd het leven na een val in Gent-Wevelgem.