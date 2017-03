“Deze simpele uitspraak maakt de vluchtelingenstroom niet beheersbaar”

Europa is aan een groot onheil, namelijk een oncontroleerbaar nieuw migratiekanaal, ontsnapt.” In die bewoordingen vierde staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid Theo Franken zijn ‘overwinning’. Het Europees Hof van Justitie heeft beslist dat de staatssecretaris er niet toe verplicht kan worden om een humanitair visum uit te reiken aan een Syrisch gezin dat er in de ambassade van Beiroet een had aangevraagd. De N-VA bombardeerde Francken meteen tot held. Hij heeft ons gered van een nieuwe stroom vluchtelingen die via diplomatieke posten in het buitenland massaal visa zouden aanvragen én krijgen.

Het is waar: Theo Francken heeft zijn slag thuis gehaald. Hij mag met zijn humanitaire visa doen wat hij wil. Hij heeft bewezen dat politieke vastberadenheid loont. Voor hem persoonlijk is dit een overwinning. Zijn populariteit zal een boost krijgen. En ze was al groot. Terecht overigens. Theo Francken heeft tot nu toe weinig of geen fouten gemaakt in zijn functie. Hij heeft de asielcrisis van 2015 goed gemanaged.

En het is ook waar: landen moeten hun eigen asielbeleid kunnen voeren. Franckens collega’s in andere Europese lidstaten halen opgelucht adem na deze uitspraak. Het is niet meer dan rechtvaardig dat een land zelf beslist wie het binnen laat en wie niet.

Het is wel lichtelijk overdreven om de humanitaire visa te bestempelen als een ‘oncontroleerbaar nieuw migratiekanaal’. De meeste specialisten wijzen erop dat de visa juist bij uitstek controleerbaar zijn. Als je de vluchtelingen overlaat aan mensensmokkelaars, is de stroom pas echt onbeheersbaar. En die smokkelaars zijn nog altijd actief. Het is niet omdat de afzonderlijke landen nu mogen beslissen over die visa dat ze in staat zullen zijn een volgende crisis te vermijden of te beheersen. Daarvoor is meer Europese samenwerking nodig en deze uitspraak zet nog maar eens in de verf hoe moeilijk het is voor Europa om een eensgezind beleid te voeren. Elk land doet wat het wil. Er is sinds de zomer van 2015 dan ook niet zo gek veel veranderd op het Oude Continent. Frontex, de Europese grenswacht, is versterkt, de Balkanroute is gesloten, omdat het winter is, verdrinken er tijdelijk minder vluchtelingen in de Middellandse Zee, en er is een akkoord met Turkije dat ook niet meteen getuigt van grote Europese moed.

De uitspraak van het Hof bejubelen als een grote overwinning en Francken als de redder van het land, is dan ook overdreven. Je mag de bevolking niet wijsmaken dat deze simpele uitspraak de vluchtelingenstroom beheersbaar maakt. Daar is echt veel meer voor nodig.