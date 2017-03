Real knikkert Napoli uit kampioenenbal ondanks doelpunt Mertens

Dries Mertens heeft Napoli niet naar een stunt tegen Real Madrid kunnen leiden in de achtste finales van de Champions League. De Rode Duivel zette het stadion wel in brand met het openingsdoelpunt, maar de Italianen kregen daarna twee kopbalgoals om de oren van Sergio Ramos. In het slot maakte Alvaro Morata Napoli helemaal af. Zo eindigde de terugwedstrijd net als de heenmatch op 3-1 in het voordeel van Real Madrid, dat samen met Bayern München als eerste de kwartfinales van de Champions League bereikt.

Dries Mertens en Napoli mochten de 3-1 nederlaag uit de heenmatch proberen ophalen in knotsgekke omstandigheden. Het Stadio San Paolo zat afgeladen vol met uitzinnige Italianen. Ruim vijf uur voor de aftrap zaten er al 10.000 fans.

Die mensenmassa kreeg waar voor zijn geld. Napoli, met Mertens en ex-Genkie Kalidou Koulibaly in de basis, stormde naar voren tegen het beste Real Madrid, dat aantrad met de elf die eind vorig seizoen de Champions League wonnen. Amper 50 seconden waren er gespeeld of de Rode Duivel had Real-keeper Keylor Navas al een eerste keer bestookt. Zijn afgeweken schot viel op het dak van het doel.

Mertens zet stadion in brand

De zinderende sfeer haalde het beste naar boven bij de blauwhemden. Marek Hamsik plaatste van veraf nipt naast, Navas kon een vlam van Lorenzo Insigne maar net uit zijn doel tippen. Halfweg de eerste helft minderde de druk van de thuisploeg, hét moment voor Mertens om toe te slaan. Na een vlotte combinatie van Napoli legde Marek Hamsik de bal perfect in de loop van de Leuvenaar, die met zijn linker kruiselings binnenvlamde: 1-0, het stadion barstte haast uit zijn voegen. Voor Mertens was het al zijn vijfde treffer van deze Champions League-campagne.

Foto: AFP

Enkele minuten later stond het echter bijna weer gelijk. Cristiano Ronaldo kon weglopen in de rug van de Italiaanse defensie, liep rond doelman Pepe Reina, en schoof de bal vervolgens... tegen de paal. Geluk speelde een cruciale rol in deze fase van de wedstrijd: Mertens kwam via een gedevieerde pass plots aan de bal in de vijandelijke zestien. De Rode Duivel trapte meteen naar de verste hoek. Navas was geklopt, maar ook hier bracht de paal redding. Geen tweede doelpunt dus voor Mertens tegen Real Madrid.

Ramos doet het licht uit met twee kopgoals

De thuisploeg mocht gaan rusten onder een daverend applaus van de thuisfans en de wetenschap dat het nog één goaltje nodig had. Maar na rust waren de rollen omgedraaid. Napoli kon zijn hoge tempo niet meer opleggen en slikte al binnen de vijf minuten een fatale tegengoal. Op een hoekschop van Toni Kroos torende Sergio Ramos boven iedereen uit en kopte de 1-1 knap tegen de touwen. De kopjes gingen helemaal naar beneden bij de thuisploeg toen die dekselse Spanjaard het amper vijf minuten later nog eens flikte: weer een hoekschop, weer een kopbal, dit keer via het hoofd van een ongelukkige Dries Mertens tegen de touwen. Officieel een eigen doelpunt voor de onfortuinlijke Rode Duivel.

Daarna doofde de wedstrijd langzaam maar zeker uit. Mertens en co kregen het ritme van de eerste helft nooit meer in de partij en moesten het afleggen tegen de sterke Madrileense verdedigers, tot frustratie van de kleine Belgische aanvaller. De Rode Duivel had nog een penalty kunnen krijgen nadat hij een stevige duw kreeg van Lucas Vazquez, maar ref Cüneyt Çakir liet gewoon doorspelen. In het slot kregen Dani Carvajal en Cristiano Ronaldo nog kansen om de 1-3 op het bord te zetten, maar uiteindelijk was de eer aan Alvaro Morata.