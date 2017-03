“Onbegrijpelijk dat No Surrender in Nederland wordt verjaagd en hier niet”

Ravels - Politie en gerecht hebben een zware slag toegebracht aan No Surrender MC, een van de snelst groeiende criminele motorbendes ter wereld. Speurders hebben bij 61 huiszoekingen een arsenaal aan machinepistolen, geweren, handvuurwapens en een granaat aangetroffen. Bij de actie werden 34 leden gearresteerd.

No Surrender MC is een vrij jonge club in het wereldje van de criminele motorbendes. Ze werd vier jaar geleden opgericht door “Generaal” Klaas Otto, een voormalig lid van de al even beruchte ...