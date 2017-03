Geen sprake van illegale staatssteun door Waals Gewest aan Ryanair

Brussel - Er is absoluut geen sprake geweest van illegale staatssteun door het Waals Gewest aan Ryanair via de luchthaven van Charleroi. Dat heeft de raadkamer van Charleroi beslist. Daarmee komt een einde aan een zaak die al sinds 2005 loopt. Dat meldt Walter Van Steenbrugge, de advocaat van de Ierse lagekostenmaatschappij, dinsdagavond.

De zaak gaat terug tot in 2005. “Een fiscaal ambtenaar heeft toen aan de pers gelekt dat er sprake zou zijn van illegale constructies tussen het Waals Gewest en Ryanair om promotie te maken voor Brussels South Charleroi Airport”, legt Van Steenbrugge uit. “Het Waals Gewest zou geld gepompt hebben in de luchthaven van Charleroi en via illegale constructies zou dat geld terugkomen bij Ryanair. Dat zou dus een illegale vorm van staatssteun geweest zijn.”

Het onderzoek heeft zo’n 12 jaar aangesleept. Er waren twee procedures. “De eerste procedure liep bij de Europese Commissie en die besliste dat er geen sprake was van illegale staatssteun”, zegt Van Steenbrugge.

De tweede procedure was een uitgebreid gerechtelijk strafonderzoek in Charleroi. Dat onderzoek onderzocht of er sprake was van valsheid in geschriften, oplichting, misbruik van vennootschapsgoederen en subsidiefraude. De raadkamer heeft op 30 januari uitspraak gedaan en het nieuws raakte dinsdag bekend. “Ook dit onderzoek heeft geen enkel bewijs van illegale staatssteun aan het licht gebracht. Iedereen is over de ganse lijn vrijgesproken”, aldus Van Steenbrugge.

Daarmee is volgens de advocaat de kous af. Er is geen beroep meer mogelijk.