Basketbalclub heeft bedieningspaneel wedstrijdklok terug

Boechout - In uw krant kon u maandag lezen dat dieven waren ingebroken in de kantine van basketbalclub BBC Musketiers aan de ­Broechemsesteenweg in Vremde. Ze gingen er aan de haal met het bedieningspaneel van de wedstrijdklok. “De koffer waarin ons bedieningspaneel zat is terecht”, vertelt clubsecretaris Suzanne Michiels (46) uit Emblem.

“Freddy De Jongh, een man uit Merksem, belde me op met de boodschap dat hij een zwarte koffer had gevonden met daarin ons paneel. De link naar onze club was meteen gelegd. We zijn dan ook heel tevreden dat ons paneel, dat een waarde heeft van ruim 3.000 euro, terecht is.”