Sofie, Tinne en Wendy moeten niet onderdoen voor mannelijke aannemers en brandweerlui

Kalmthout / Brecht - Sofie Janssens (22) en Tinne Michiels (39) van het brandweerkorps van Kalmthout en aannemer Wendy De Moor (32) voelen zich als een vis in het water in de mannenwereld. Waarom ook niet? Vrouwen hoeven immers niet onder te doen in een mannenwereld.

“Eigenlijk is er geen woord voor een vrouwelijke brandweerman”, lacht Sabine Van Dooren, secretaris bij de brandweerzone Rand. “Ah ja, want een brandweervrouw, dat is de vrouw van een brandweerman. Het aantal vrouwen binnen de korpsen neemt wel toe. Van de 825 operationele medewerkers zitten er 25 vrouwen bij.”

Of ze nu een brandweerman of brandweervrouw zijn, Sofie Janssens (39) en Tinne Michiels (22) liggen er alvast niet wakker van. Zij staan gewoon hun mannetje tussen de mannen. “Een job in de mannenwereld is nog niet door iedereen geaccepteerd”, zegt Sofie. “Wanneer ik na een brand mijn helm afneem, dan schrikken de mensen toch wel wanneer ze een vrouw zien. Tussen de collega’s staan we gewoon ons mannetje en zijn we een deel van het geheel. Na dertien jaar heb ik nog steeds geen spijt van mijn keuze.”

Aannemer van beroep

Wendy De Moor (32) uit Sint-Job-In't-Goor studeerde in 2004 af als metaalbewerker. “Ik was de eerste vrouw die in die richting een diploma behaalde”, zegt Wendy. “Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan in een metaalcontructiebedrijf. Ik stond daar aan een computergestuurde machine, maar kwam algauw tot de conclusie dat ik toch een andere richting wilde uitgaan. Ik ben naar de bouwschool gegaan en heb het diploma van erkend aannemer behaald. Sinds 2008 ben ik erkend aannemer en leg ik vloeren, lever ik stukwerk, schrijnwerk en renovatiewerk. Kortom, ik ben thuis in alle binnenhuisafwerking.”

Voor Wendy was de keuze voor dit beroep de evidentie zelve. “Waarom zou een vrouw niet in staat zijn om dit soort werk te doen? Ik ben blij dat meer en meer vrouwen hun weg vinden in die typische mannenwereld. Ook in de bouwsector merk je dat meer en meer vrouwen er hun plaats veroveren. Maar naar mijn gevoel nog steeds te weinig. Dat is jammer.”

“Ooit kwam ik op een werf met twee van mijn werknemers. De bouwheer kwam naar mij en zei: ha mevrouwtje, komt u mee om op te kuisen? Waarop ik hem duidelijk maakte dat ik de aannemer was. Op zulke momenten besef je dat mensen nog echt een cliché in hun hoofd hebben. Een vrouw op een werf? Dat klopt niet. Zelf weet ik dat heel wat mannen moeten onderdoen voor het werk dat ik lever. Het heeft allemaal niets te maken met man of vrouw zijn, maar met vakkennis.”

