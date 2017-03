Van lingerie tot een houtatelier: deze nieuwe pop-ups vind je binnenkort in Berchem

Berchem -

De Statie- en Driekoningenstraat krijgen vanaf 4 mei een nieuwe lichting pop-upondernemers op bezoek, voor de vierde editie van Pop up to Date. Twee maanden lang mogen ze er tonen wat ze in hun mars hebben. Op dit moment zijn er dertien ondernemers in negen panden, al kan dat nog uitgebreid worden. “We hebben deze keer een mooie balans tussen ondernemers die iets verkopen en ondernemers die een ervaring aanbieden”, zegt Berchemse cultuurantenne Tine Mallentjer. “Zo komen er een beautysalon, een fietsatelier, een meubelzaak, een onderneming die vindingrijke pingpongtornooien organiseert, mode- en juweelontwerpers, een speelgoedwinkel, een eethuisje,…”