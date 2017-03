1.500 Antwerpenaren verliezen e-mailadres

Antwerpen - De webmail en het bijhorende e-maildomein van de stad Antwerpen verdwijnt definitief. Vanaf 1 juli zullen ruim 1.500 gebruikers op zoek moeten gaan naar een nieuw e-mailadres.

Sinds 1999 biedt de stad Antwerpen een mailbox, het maildomein @antwerpen.be en een bijhorend stukje digitale opslagruimte aan. Het gratis aanbod verdwijnt definitief op 1 juli . De webmail en het maildomein waren exclusief voor Antwerpenaren. Momenteel zijn er nog ruim 1.500 mensen die gebruikmaken van het maildomein. Voor verscheidene Antwerpenaren is het verliezen van het e-mailadres een bittere pil om te slikken. “Ik voel me in de steek gelaten door het stadsbestuur”, zegt Jean Beuckels teleurgesteld. “Ik was in 1999 een van de eersten die gebruik maakte van het maildomein en ik ben nog steeds fier op mijn e-mailadres. Het is toch te gek voor woorden dat ik nu opeens een nieuw mailadres moet aanmaken. Al mijn contacten kennen mij onder dat e-mailadres. Webhostingbedrijf Combell wou initieel de domeinnaam wel verderzetten, maar het stadsbestuur besloot blijkbaar anders.”

“Focus verschuiven”

De stad Antwerpen is al een tijd bezig met het afbouwen van haar webmail. “Het kost de stad jaarlijks 15.000 euro om de webmail , de opslagruimte en het e-maildomein in stand te houden”, weet Dirk Delechambre, woordvoerder bij stad Antwerpen. “Dat bedrag investeert de stad liever in andere vormen van digitale dienstverlening.” Vorige week lanceerde de stad een fiscaal e-loket voor ondernemingsbelastingen. “Bij het oprichten was het de bedoeling om zo veel mogelijk mensen gratis mee op de kar van de digitalisering te laten springen”, zegt Delechambre. “Ondertussen zijn we al lang voorbijgestreefd door andere spelers zoals Yahoo en Gmail. Het is tijd om onze focus te verschuiven.” De 1.500 gebruikers blijven toch niet helemaal met lege handen achter. Voor hen is er een overgangsperiode voorzien. Via webhostingbedrijf Combell is het mogelijk om alle berichten door te laten sturen naar een andere mailbox. (atcn)