Dief die spelerstruitjes rooft uit kleedkamer meldt zich bij Antwerp

De man die zondag na de wedstrijd tussen Antwerp en Roeselare binnendrong in de kleedkamer van de thuisploeg heeft zich gemeld bij de club. De inbreker had van het feestgedruis geprofiteerd om zich toegang te verschaffen tot de kleedkamer van Royal Antwerp FC. Eenmaal binnen maakte hij heel wat buit, hij ging aan de haal met jassen en spelerstruitjes.

Antwerp gaf de man tot vrijdag om zich te melden bij de club en alles terug te bezorgen, de club liet weten over foto’s van de dief te beschikken. Genoeg om de man tot inkeer te doen komen want hij meldde zich bij de club, dat bevestigt woordvoerder Thomas Slembrouck. Bijna alle gestolen spullen zouden gerecupereerd zijn. Waar de nog ontbrekende kledij is is niet duidelijk.