Na Jana en Jenny verliezen ‘Thuis’-fans alweer een van hun idolen

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het effectief zover: ‘Thuis’ neemt opnieuw afscheid van een zijn sterkhouders. Nadat eerder al Joy Anna Thielemans en Janine Bischops de populaire Eén-soap vaarwel zegden, heeft nu ook Bill Barberis de serie verlaten.

Het was al eerder bekend dat Bill Barberis de serie zou verlaten. Hij houdt het na iets meer dan 700 afleveringen voor bekeken als Toon Vrancken. Tot grote wanhoop van de fans, die niet vies waren van wat mannelijk schoons op het scherm.

Maar wat niemand wist: hoe zou Toon uit Thuis verdwijnen? Zou hij Jana achterna gaan en naar Amerika verhuizen? Of zou hij plots dood teruggevonden worden? Geen van beiden, zo blijkt nu, want Toon is vertrokken. Uit het niets.

Het was al langer duidelijk dat hij in de knoop lag met zichzelf. Zo probeerde hij vorige week nog Judith aan te randen en werd hij agressief om de kleinste dingen. De reden: Toon was verliefd op transgender Kaat en kon dat moeilijk accepteren voor zichzelf.

Gisteren leek daar nochtans verandering in te komen nadat hij een goeie babbel had met Kaat en ze beiden in slaap vielen in de zetel. ’s Anderendaags gaf hij haar zelfs de sleutel van zijn appartement. “Zo kan jij hier altijd binnen, zelfs als ik er niet ben”, klonk het. Maar waarschijnlijk wist hij toen al dat hij zou verdwijnen.

Leeg appartement

Toen Kaat vandaag na het werk Toons appartement binnenstapte, trof ze een leeg appartement aan. Geen Toon, geen meubels, niks. Enkel een briefje. “Kaat, ik verdien u niet. Kus, Toon.” Het vertrek is typisch voor onze machoman. Zonder van iemand afscheid te nemen, loopt hij weg van zijn gevoelens. Of Toon ooit nog terugkomt of waar hij naartoe is, is niet geweten.

Mijn hart breekt samen met dat van kaat in miljoenen stukjes! #thuisopéén — Sarah (@Emoes999) 7 maart 2017

TOON HEEFT TOCH AL HEEL DE CAST VAN THUIS BINNENGEDAAN DUS KAN MET EEN GERUST HART VERTREKKEN #THUISOPEEN — Dagelijkse Kots (@Dagelijkskotsen) 7 maart 2017

Why u leave us like that Toon? #thuisopeen pic.twitter.com/5e24ZcKI4Q — Lore Bontenakel (@Lorebontenakel) 7 maart 2017

Emotionele afscheidsbrief

Gelukkig voor de fans van de hunk, is de acteur Bill Barberis een man van iets meer woorden dan zijn personage en schreef hij speciaal voor de Thuisfans een afscheidsbrief.

“Hey lieve fans van THUIS,

Het is zover. Het moment om afscheid te nemen. Wat zijn de drie afgelopen jaren voorbijgevlogen! Een beetje zoals op een trein stappen zonder te weten waar naartoe. Meegevoerd worden op avontuur en de tijd vergeten, dát was THUIS voor mij.

Om eerlijk te zijn, het heeft eigenlijk nooit echt als werk aangevoeld. De lat lag hoog en er was een onverbiddelijk tempo, maar het was altijd een speeltuin waarin ik mijn ei kwijt kon. En vooral: waarin ik bijleerde en me rot amuseerde. Geen bazen of collega’s, maar vrienden. Sommigen van hen zelfs – ik mag dat zeggen – voor het leven.

Ik ben heel dankbaar dat ik deel mocht uitmaken van die bende. Een machine van leuke, warme, inspirerende mensen, zowel voor als achter de schermen. En daar ligt voor mij ook de belangrijkste les die ik geleerd heb: samenwerking en respect zijn de olie van zo’n machine. En relativering, vooral van jezelf. Het is die sfeer van vertrouwen die zelfvertrouwen geeft, en daarmee kunnen we onszelf overstijgen.

Ik zal ook nooit vergeten wat THUIS bij jullie, onze gedreven, trouwe, soms uitzinnige, soms stiekeme fans, teweegbrengt. Het is enorm. Het raakt, het vormt. Dat merk ik aan jullie warmte op de Thuisdagen, maar net zo goed op straat, in de Ikea en op sociale media. Toen Toon als grap heel even homo werd bijvoorbeeld, gevolgd door een kleine twitterstorm... Heel maf, en geweldig om mee te maken. En daar doen we het voor. Voor jullie. Maar ook alleen maar dankzij jullie.

Een geweldig dikke merci voor jullie onafgebroken trouw en onkreukbare steun.

Wanneer ik zelf naar THUIS kijk, zie ik wel eens scènes voorbijkomen waarin Toon plots erg op Bill lijkt. Dan denk ik stiekem: “Opdracht geslaagd... Toon is écht geworden.” Vervolgens merk ik hoe Bill op Toon begint te lijken en dan denk ik stiekem: “Misschien toch tijd om te stoppen.” ;)

Wat een treinrit. Ervaringsrijk en vormend, zeg maar. Nu is het tijd om even uit te stappen. Voor het landschap, voor de zuurstof en – misschien – voor een volgende trein.

De toekomst wijst het wel uit. Het liefst van al wil ik springen en zien waar ik land. Gewoon leven in het moment en mijn hart volgen. En dan moeten de keuzes wel de juiste zijn, toch?

En dan komen we elkaar wel nog eens tegen, toch?

Heel erg veel liefs en bedankt voor alles,

Bill.”