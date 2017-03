Ex-gele truidrager Eddy Pauwels overleden

Bornem - Gewezen wielrenner Eddy Pauwels is op 81-jarige leeftijd overleden. De Bornemnaar won vier ritten in de Ronde van Frankrijk en droeg ook vijf keer de gele trui.

Eind jaren vijftig en begin jaren zestig was Eddy Pauwels een van onze toprenners. Hij blonk vooral uit in de Ronde van Frankrijk en stond gekend als een beresterke klimmer. In de Tour won hij vier ritten en droeg ook vijf keer de gele trui.

Zijn sterke prestaties werden in Bornem enorm gevierd. “Toen ik thuiskwam van de Tour had Bornem geelzucht gekregen. Alles zag geel. De straten stonden bomvol, ik werd door iedereen aangeklampt. Van de gemeente heb ik dan nog een gele Opel Record gekregen”, vertelde Eddy enkele jaren geleden nog tijdens een interview.

Eddy baatte met zijn vrouw ook jarenlang een fietsenwinkel uit op de Sint-Amandsesteenweg.

Eddy Pauwels was een graag geziene figuur in Bornem en tot zijn dood stond het wielrennen centraal in zijn leven. “Bornem is altijd een wielergemeente geweest. Twee renners hebben er met kop en schouders bovenuit gestoken: Martin Van den Bossche en Eddy Pauwels. Zij hebben fantastische prestaties neergezet op het hoogste niveau”, reageerde burgemeester Luc De boeck (CD&V) gisteravond. “Tijdens de Baloise Tour, twee jaar geleden, was Eddy één van onze gasten. Hij vond het enorm positief dat we opnieuw grote wielerwedstrijden naar onze gemeente haalden. Wielrennen was gewoon zijn leven.”

De uitvaartplechtigheid vindt volgende maandag plaats in de abdij van Bornem.