De grootste verenigingen voor singles in het Antwerpse: “Voor onenightstands ben je hier aan het verkeerde adres”

In Vlaanderen zijn er vandaag zo’n 850.000 alleenstaanden. Dat zijn er 300.000 meer dan in 1991. Tegen 2060 zullen er dat door vergrijzing, echtscheidingen en de bewuste happy singles in de steden 1,3 miljoen zijn, zo berekende het Planbureau. Dat is goed nieuws voor de singles zelf, die steeds minder in een of andere verdomhoek zitten en steeds meer kans hebben om andere singles te ontmoeten. En het is goed nieuws voor de verenigingen – géén datingbureaus – voor singles. Er zijn er tientallen over heel het land. De twee grootste en oudste worden (natuurlijk) geleid vanuit het Antwerpse.