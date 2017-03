Roeselare zet zich schrap voor Antwerpfans: "Als ze maar hun manieren houden"

Antwerpen -

Terwijl op de Bosuil dus vooral sportieve hoogspanning hangt, is dat bij tegenstander Roeselare eerder extra sportieve hoogspanning. En dat in heel de West-Vlaamse stad. Want Roeselare houdt zich vast voor een toevloed aan Antwerpsupporters die geen ticket hebben. En dus niet het stadion binnen kunnen. De politie van Roeselare houdt er rekening mee dat er nog 1000 of zelfs meer Antwerpfans zonder ticket naar West-Vlaanderen trekken.