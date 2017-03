Spanje is voor het WADA opnieuw conform de antidopingwetgeving

Het Spaanse antidopingagentschap is opnieuw conform de wetgeving. Dat heeft het Wereldantidopingagentschap (WADA) dinsdag bekendgemaakt. Spanje werd vanaf maart 2016 als niet-conform beschouwd omdat het land, dat toen geen regering had, via zijn parlement de nieuwe antidopingwetgeving niet kon goedkeuren.

Afgelopen vrijdag keurde de Spaanse regering per decreet de nieuwe antidopingwetgeving, die inging op 1 januari 2015, dan toch goed. Hierdoor is het Zuid-Europese land met onmiddellijke ingang opnieuw in overeenstemming met de antidopingwetgeving, maar - zo waarschuwt het WADA - als het parlement het decreet niet de komende maand ratificeert, dan is het Spaanse antidopingagentschap opnieuw niet-conform.

In de nieuwe wetgeving is onder meer opgenomen dat de termijn van op doping betrapte atleten verdubbeld wordt van twee naar vier jaar. Ook zullen straffen uitgebreid kunnen worden naar dokters, trainers, handlangers en ploegbazen van de betrapte atleten.