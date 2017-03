“Beauty and the Beast” in Rusland verboden voor kinderen wegens “homopropaganda”

Russische kinderen zullen in de bioscoop niet naar de nieuwe Disneyfilm “Beauty and the Beast” kunnen gaan kijken. Dat melden de Russische media dinsdag. De film krijgt een 16 plus-label nadat een conservatief parlementslid de “homopropaganda” in de prent aangeklaagde.

De film “Beauty and the Beast”, met Emma Watson en Dan Stevens in de hoofdrollen, zal volgende week in Rusland uitkomen. Regisseur Bill Condon verkondigde eerder al dat in de film “het eerste exclusieve gay-moment in de geschiedenis van Disney te zien zal zijn”. Hoewel die uitspraak geminimaliseerd wordt door critici die de film al gezien hebben, had het Russische conservatieve parlementslid Vitali Milonov daarop gevraagd om de film te verbieden.

Het ministerie van Cultuur is nu gedeeltelijk op dat verzoek ingegaan, zo meldt het door de overheid gecontroleerde nieuwsagentschap Ria Novosti. Er komt geen volledige ban, maar de film zal wel verboden worden voor kinderen die jonger zijn dan zestien. Daarmee wordt dus wel de voornaamste doelgroep van de film getroffen.

Sinds 2013 zijn positieve uitlatingen over homoseksualiteit in Rusland verboden in het bijzijn van minderjarigen.