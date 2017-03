Eerste beelden van derde ‘Fifty Shades’-film: Ana in bruidsjurk, Christian in bloot bovenlijf

‘Fifty Shades Darker’ ging nog een dikke maand geleden in première, en daar zijn al de eerste beelden van het derde en laatste deel uit de filmtrilogie. Een fanaccount op Facebook genaamd Christian Grey & Anastasia Steele loste maandag een teaser van ‘Fifty Shades Freed’, en die belooft opnieuw een stevige portie romantiek en spanning te brengen op het witte doek.

De teaser duurt niet langer dan twintig seconden, is intussen al bekeken door honderdduizenden fans. De korte video laat onder meer zien Ana zien in een bruidsjurk, terwijl Christian in bloot bovenlijf vele vrouwenharten sneller doet slaan. Vanaf 14 februari 2018 zal ‘Fifty Shades Freed’ te zien zijn in de bioscoop.