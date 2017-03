Trump valt Obama aan op Twitter met foute cijfers

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn voorganger Barack Obama aangevallen over de vrijlating van gevangenen uit het detentiekamp Guantanamo Bay. Dat deed hij in een tweet, waarin hij zich weliswaar bediende van enkele “alternatieve feiten”.

“122 gemene gevangenen, door de regering-Obama vrijgelaten uit Gitmo (Guantanamo Bay, nvdr.), zijn teruggekeerd naar het slagveld. Alweer een vreselijke beslissing!”, zo liet Trump dinsdag weten via zijn geliefkoosde medium Twitter.

122 vicious prisoners, released by the Obama Administration from Gitmo, have returned to the battlefield. Just another terrible decision! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 maart 2017

De cijfers die Trump daarbij aanhaalt, blijken echter slechts gedeeltelijk correct. De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben inderdaad gemeld dat 122 vrijgelaten mensen uit Guantanamo opnieuw door (terreur)milities zijn opgenomen. Maar van die 122 zijn er wel 113 vrijgelaten door George W. Bush, de Republikeinse voorganger van Obama.

De DNI, de koepel van de grote Amerikaanse inlichtingendiensten, had in september vorig jaar cijfers gepubliceerd over de mensen die tot en met juli 2016 uit de gevangenis van Guantanamo Bay waren vrijgelaten. Daaruit blijkt dat president Bush 532 mensen uit die inrichting had vrijgelaten, om hen onder het toezicht van een buitenlandse regering te plaatsen.

Obama heeft 161 mensen uit Guantanamo laten gaan, maar slechts bij negen mensen daarvan kon recidive worden aangetoond.

De discussie over de vrijlatingen was ontstaan nadat het Pentagon maandag bekendmaakte dat Yasir al-Silmi vorige week in Jemen gedood werd bij een Amerikaanse luchtaanval tegen al-Qaeda. Al-Silmi zat van 2002 tot 2009 opgesloten in Guantanamo.