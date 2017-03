Winnaar Luik-Bastenaken-Luik aan de kant met overbelaste knie

Sky-renner Wout Poels kon niet van start gaan in Parijs-Nice door knieproblemen. De Nederlandse superknecht van Chris Froome en winnaar van de laatste Luik-Bastenaken-Luik trok naar een Londense specialist en daar kwam een overbelasting aan de knie aan het licht.

De Nederlander zou normaal in Parijs-Nice voor een goed klassement rijden, maar in aanloop naar de Franse rittenkoers kreeg hij last in de knie. Hij trok naar een Londens ziekenhuis voor onderzoek. “De artsen denken dat ik mijn knie wat overbelast heb”, zegt Poels aan de Nederlandse krant De Limburger. “In elk geval is er nu een plan van aanpak: met fysiotherapie en wat extra rust hoop ik over een paar dagen weer op de fiets te zitten.”

Wanneer Poels zijn rentree maakt, is nog onduidelijk. “Misschien kan ik in Catalonië terug meedoen, maar dat moeten we nog overleggen.”