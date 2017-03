Bewakingscamera nog maar net geïnstalleerd in kinderopvang, maar filmt al meteen schokkend tafereel

Bewakingscamera nog maar net geïnstalleerd, maar filmt al meteen schokkend tafereel in kinderopvang.

Een verzorgster uit een kinderopvang in het Amerikaanse Delaware County is gearresteerd nadat een bewakingscamera een vreselijk moment kon filmen. De video laat zien hoe de vrouw met opzet een vierjarig meisje van een trap duwt.

Het zou gaan om de 52-jarige Sarah Gable die al een tijd werkte in de kinderopvang. De camera was nog maar een half uur eerder geïnstalleerd toen het incident vrijdagnamiddag plaatsvond. Het meisje viel enkele treden naar beneden, maar liep gelukkig geen zware verwondingen op. “Wanneer ouders hun zoon of dochter naar een kinderopvang brengen, verwachten ze natuurlijk dat hun kind op een respectvolle manier wordt verzorgd”, aldus Michael Chitwood van de Upper Darby Police. “Dit moet de grootste nachtmerrie zijn voor iedere ouder.”

Collega Shawayne Tavares was de beelden van de gloednieuwe camera aan het bekijken toen ze plots het incident opmerkte. “Ik was zo triest”, zei ze nadien. “Zo behandelen we kinderen hier niet. En de manier waarop ze het deed, doet vermoeden dat ze het al eerder heeft gedaan”, aldus Tavares. Ze confronteerde Gable onmiddellijk met de beelden en verwittigde de politie.

Gable werd intussen ontslagen en aangeklaagd voor kindermishandeling. Ze is momenteel vrij op borgtocht.