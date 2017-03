Zware avondspits rond Antwerpen door ongeval in Kennedytunnel

In Kennedytunnel reden dinsdagnamiddag in de richting van Gent een personenauto en drie vrachtwagens op elkaar in, waardoor de tunnelkoker een uur nagenoeg volledig versperd was. Dat ongeval was de aanleiding voor een ellendige avondspits rond Antwerpen. Na 18 uur was het grootste leed geleden.

Het verkeer kon vanaf 15.30 uur slechts druppelsgewijs tussen de betrokken voertuigen slalommen in de Kennedytunnel richting Gent. Een uur later was enkel nog de linkerrijstrook versperd, maar het Vlaams Verkeerscentrum vreest voor een zware avondspits. De Liefkenshoektunnel werd een tijdlang gemaakt tolvrij in de richting van Gent.

Ook in de tunnelkoker richting Nederland zorgde een defecte vrachtwagen voor hinder: twee rijstroken waren meer dan een uur versperd.

Door het ongeval zat de Antwerpse Ring in de richting van Gent rond 18 uur helemaal vast. Op de A12 stond het stil tot het knooppunt met de R2 in de haven. Op De E19 was het aanschuiven tot Brecht en op de E313, E34 gaat het niet vooruit tot Zandhoven. De wachttijden konden oplopen tot meer dan een uur.

Ook de lokale wegen in Antwerpen zaten rond 18 uur pottoe. Het verkeer op de Noorderlaan zat over een grote lengte strop en ook op de Leien was het langer aanschuiven dan normaal.

Vanaf 18 uur, toen de Kennedytunnel weer was vrijgemaakt, loste de hinder zich langzaam op.

Foto: Victoriano Moreno