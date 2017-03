Zo vierde het Zweedse prinsje zijn eerste verjaardag

Het Zweedse prinsje Oscar is vorige week donderdag een jaar geworden en vierde dat met taart. Officiële foto’s van de kleine jongen zijn nu vrijgegeven door het Zweedse koningshuis en ook kroonprinses Victoria deelde een kiekje.

Op een van de foto’s lacht het prinsje erop los en staat zijn verjaardagstaart met één kaarsje erop klaar. Een ander kiekje toont hoe Oscar van het gebak smult en op nog een ander beeld zien we hem voorzichtig aan zijn eerste stapjes wagen met de hulp van mama en papa.





De foto’s kwamen kort nadat de kroonprinses een eigen kiekje van haar kleine prins had gedeeld via haar Facebookpagina. Dat is een close-up van de kleine jongen in zwart-wit waarop vier onderste tandjes zichtbaar zijn. Eerder dit jaar dook ook een foto op van prinses Estelle, die op 23 februari haar vijfje verjaardag vierde.

Prinses Victoria en haar man Daniel zijn al sinds vorig jaar 20 december niet meer in het openbaar verschenen. De twee willen optimaal genieten van hun gezinnetje nu de kinderen nog jong zijn. Er wordt verwacht dat ze later deze maand hun adellijke taken zullen hervatten.