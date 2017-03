Onthullende beelden gelekt van volgende aflevering ‘Temptation Island’ (opgepast: spoilers!)

Op het internet zijn beelden opgedoken van een volgende aflevering van Temptation Island waarin heel wat kussende deelnemers te zien zijn. Het gaat om beelden die bedoeld zijn voor uitzending op de Nederlandse zender RTL, maar het hoeft niet gezegd dat ook Vijf niet bepaald opgezet is met de gelekte beelden.

(Waarschuwing: dit artikel bevat spoilers.)

In het twee minuten durende filmpje zie je hoe Lize en Jolien plots beginnen zoenen in het zwembad. Jolien vertelt niet veel later dat ze “altijd naar de meisjes gaat wanneer ze gedronken heeft” en dat ze haar vriend “toch niet bedrogen heeft met een jongen”. Het duurt echter niet lang voor Jolien ook Karim aan de haak geslagen heeft. Benieuwd wat Herbert daarvan zal zeggen bij het volgende kampvuur...

Aangezien er nog niet geweten is wat de precieze omstandigheden zijn, en wie de schuldige is, kon Vijf ons niet zeggen of er stappen ondernomen worden tegen de schuldige. “Al lijkt het ons niet waarschijnlijk dat dat niet zou gebeuren”, klinkt het. Het filmpje werd intussen al meer dan een miljoen keer bekeken - je kan er wel een zere nek aan overhouden.

Foto: screenshot

Foto: screenshot

Foto: screenshot