Stoffel Vandoorne kan ook zonder technische problemen geen toptijd neerzetten in testritten

Stoffel Vandoorne (McLaren) heeft dinsdag tijdens de eerste van de tweede sessie testdagen op Circuit de Catalunya in Barcelona een achtste tijd (1:22.698) geklokt. Vandoorne kende geen technische problemen en kon 34 rondjes afwerken.

De snelste tijd in Barcelona was voor de Braziliaanse veteraan Felipe Massa (Williams). Massa liet 1:19.726 noteren. Massa kondigde na vorig seizoen zijn pensioen aan in de Formule 1, maar Williams haalde hem over zijn carrière met nog een jaar te verlengen. Door de overstap van de Fin Valtteri Bottas naar topteam Mercedes kwam er een stoeltje vrij en de Britse renstal wilde graag een ervaren coureur.

De tweede tijd was voor de Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull). De Australische teamgenoot van Max Verstappen dook onder de 1.20 (1:19.900). Lewis Hamilton (1:20.456) zette in zijn Mercedes de derde tijd neer. Sebastian Vettel (1:21:127) klasseerde zijn Ferrari als vierde.

Stoff fires up and heads out for his first install lap of the second week of testing. #F1Testing pic.twitter.com/QNj7hkdm0U — McLaren (@McLarenF1) March 7, 2017

Stoff returns to the garage for some minor tweaks. ?? 28 laps completed so far this morning. pic.twitter.com/0rG3RnT1Rt — McLaren (@McLarenF1) March 7, 2017

Uitslag van de dinsdagvoormiddagsessie:

Felipe Massa (Bra/Williams-Mercedes) 1:19.726 (65 rondes)

Daniel Ricciardo(Aus/Red Bull-Renault) 1:19.900 (49)

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:20.456 (49)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:21.127 (80)

Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:21.347 (59)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:21.676 (45)

Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Renault) 1:21.965 (45)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) 1:22.698 (34)

Pascal Werhlein (Dui/Sauber-Ferrari) 1:23.336 (47)

Jolyon Palmer (GBr/Renault) 1:24.790 (15)