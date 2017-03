Hongarije sluit asielzoekers weer op tot procedure is afgerond

Hongarije gaat asielzoekers weer systematisch opsluiten tot hun asielprocedure definitief afgerond is. Het parlement stemde dinsdag met een grote meerderheid in met de herinvoering van een maatregel die in 2013 werd afgevoerd onder druk van de Europese Unie en het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR).

De nieuwe wet werd goedgekeurd met 138 stemmen tegen 6 nee-stemmen en 22 onthoudingen. De wet bepaalt dat de migranten in “transitzones” worden ondergebracht aan de Servische en de Kroatische grens, waar ze worden vastgehouden in afwachting van een definitieve beslissing over hun asielaanvraag.

De maatregel geldt niet enkel voor de nieuwe migranten die het land binnenkomen. Ook de asielzoekers die nu al in Hongarije verblijven - in februari waren dat er 586 - zullen in containers aan de grens worden opgesloten. Volgens de rechtse premier Viktor Orban drong de maatregel zich op na een reeks terreuraanslagen in Europa.

Het UNHCR heeft al duidelijk gemaakt “zeer ongerust” te zijn over de nieuwe Hongaarse wet. “Deze wet gaat in tegen de Hongaarse verplichtingen ten opzichte van het internationaal en het Europees recht. Hij gaat vreselijke fysische en psychische gevolgen hebben voor vrouwen, kinderen en mannen die al veel hebben geleden”, zo zegt Cécile Pouilly, woordvoerster van het VN-commissariaat. “Kinderen mogen nooit zonder enige voorwaarde worden opgesloten.”

Hongarije staat al langer bekend om zijn omstreden migratiebeleid. In 2016 hadden 29.432 mensen er een asielaanvraag ingediend, doorgaans met de bedoeling om daarna verder te reizen richting West-Europa. Maar slechts 425 van die aanvragen werden goedgekeurd.

Het land heeft aan de Servische grens bovendien een hek geplaatst om de vluchtelingen tegen te houden die gebruik willen maken van de zogenaamde Balkanroute. Het land heeft ook al aangekondigd dat er daarnaast nog een tweede barrière met prikkeldraad zal komen, om nog meer vluchtelingen af te schrikken. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er sinds begin dit jaar 345 migranten aangekomen in Hongarije.