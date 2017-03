Kenny Belaey grijpt verrassend naast finaleplaats in prachtig decor in Barcelona

Trialbiker Kenny Belaey eindigde in Barcelona slechts zevende in de eerste ronde van de Catalaanse Trialbike Beker. De Antwerpenaar stond ondanks een knagende tandontsteking gemotiveerd aan de start, maar greep in een sterk bezette wedstrijd naast een finaleplaats.

“Echt stom! Ik kan het niet anders onder woorden brengen waarom ik de finale miste” aldus Kenny Belaey. “Zowel qua rijden als fysiek zat het zeker goed. Alleen werd ik zwaar afgestraft voor mijn gebrek aan focus. Voor ik het wist had ik twee vijven aan mijn broek. Omdat de zones veel te gemakkelijk waren om elders het verschil te maken, moest ik het dan uitzweten!”

Een bijkomende factor was het feit dat ik tijdens de kwalificatie vooral oog had voor mijn collega-concurrenten 26” rijders. Ondertussen reden de juniors op safe en zo kwamen er vier 20” rijders in de finale. Mijn onderschatting heb ik dus cash betaald. Om zulke fouten te vermijden is een voorbereidingswedstrijd als deze dan ook absoluut noodzakelijk. Als échte test waren de zones echter niet selectief genoeg. Maar dat ik in zo’n schitterend kader moest toekijken tijdens de finale vond ik nog het ergste. Zeker omdat ze in Barcelona ook een fantastisch publiek hebben.”