Shannen Doherty voor het eerst weer op de rode loper na laatste chemo

Pas een goed week nadat ze voor het laatst een chemokuur had ondergaan, was Shannen Doherty (45) alweer op de rode loper te zien. Meer nog, tijdens het gala-event van de Animal Hope & Wellness Foundation nam ze ook de taak van gastvrouw op zich. "Ik voel me goed", wist ze te vertellen.

Alles alles meezit dan heeft Shannen Doherty haar laatste chemokuur achter de rug na een gevecht tegen kanker dat ondertussen al twee jaar duurt. Hoewel ze even vreesde dat haar leven aan een zijden draadje hing, gaat het vandaag stukken beter met haar. Het gaat zo goed dat ze weer in de openbaarheid verschijnt en zelfs op de rode loper te zien was op het gala van de Animal Hope & Wellness Foundation. De laatste keer dat ze de kracht had om een dergelijk evenement bij te wonen, dateerde alweer van september vorig jaar.

De 'Charmed' en 'Beverly Hills 90210'-actrice werd wereldwijd geprezen voor haar openheid over haar strijd tegen de ziekte en de eerlijke foto's die ze deelde via Instagram. Haar positiviteit beroerde heel wat harten en daarom houdt ze ook vast aan die mentaliteit. "Ik voel me goed en blijf heel positief. Ik ben gelukkig met waar ik me nu bevind", liet ze onlangs nog optekenen. "Hoe hard het ook was, de kanker is voor mij een zegen geweest. Het heeft voorgoed veranderd wie ik als mens ben. Het heeft mijn leven dooreengeschud op manieren die ik niet eens kan uitleggen."

Tonight @animalhopeandwellness full house and with my love @kurtiswarienko #ahwfgala Een bericht gedeeld door ShannenDoherty (@theshando) op 4 Mrt 2017 om 8:46 PST