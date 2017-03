Bobbejaanland investeert 1,5 miljoen euro in vernieuwing attracties

Kasterlee - Bobbejaanland opent op zaterdag 1 april opnieuw de deuren. Heel wat attracties in het pretpark in Lichtaart (Kasterlee) werden de afgelopen maanden grond opgefrist, een deel van de parking werd heraangelegd en er is nu ook een grote speeltuin, de Wondergarden.

Onder meer de Cowboystad, het Reuzenrad en de Speedy Bob kregen een nieuw laagje verf. Het self-service restaurant Bobbie’s Kitchen werd vorig jaar nog volledig gerenoveerd, nu is er ook The Lake House: een restaurant met een groot vernieuwd terras dat uitkijkt over het water.

Aanpalend aan The Lake House werd Wondergarden aangelegd. “In deze fonkelnieuwe speeltuin, geproduceerd door Berliner, worden kinderen van alle leeftijden in een veilige omgeving uitgedaagd hun zintuigen te gebruiken”, zegt het pretpark. “Eigen initiatief staat centraal: zowel grote als hele kleine kinderen, met of zonder een beperking, worden dan ook aangemoedigd om plezier te maken.”

Een greep uit de speeltuigen van de Wondergarden:

- een boomhut bovenop een touwenparcours van 5 meter hoog

- een uitdagend evenwichtparcours met verschillende moeilijkheidsgraden, dat zowel kleine als grote kinderen aanspreekt

- een platformcombinatie die ook de allerkleinsten uitnodigt op ontdekking te gaan

- een kronkelende evenwichtsbalk voor gevorderden

- twee grote schommelmanden waarin de kinderen gezamenlijk even kunnen uitrusten

Peggy Verelst, commercieel directeur van Bobbejaanland, is erg tevreden met de aanleg van Wondergarden. “Met de bouw van deze eigentijdse speeltuin trekt Bobbejaanland opnieuw de kaart van het ouderwetse speelplezier. De kleren vuilmaken, ravotten, zelf dingen doen en jezelf (en elkaar) op die manier uitdagen; dat is wat kinderen graag doen. Toch gebeurt dit tegenwoordig nog maar weinig, onder andere door de digitalisering. Een uitstap naar een pretpark hoeft geen constante adrenalinekick te zijn. Met Wondergarden brengen we het bezoek aan Bobbejaanland op een speelse manier in evenwicht.”