Smits en De Buck willen goede vorm doortrekken op WK snowboard

Seppe Smits en Sebbe De Buck verdedigen van 9 tot 16 maart de Belgische eer op de Wereldkampioenschappen slopestyle en Big Air in het Spaanse Sierra Nevada. Ook opkomend talent Stef Vandeweyer (17) maakt zich klaar voor zijn eerste WK bij de grote jongens.

Het WK is voor de Belgische snowboarders de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. En net op dit moment hebben Seppe Smits (25) en Sebbe De Buck (21) hun topvorm te pakken. Beide snowboarders zetten een sterke reeks neer in de voorbije Wereldbekermanches. Zowel in de slopestyle als in de Big Air behaalden haalden ze geregeld de finales.

Smits opende het seizoen met een erg knappe tweede plaats op de Wereldbekermanche Big Air in Milaan. Maar het meest opmerkelijke resultaat lieten beide heren noteren op de Wereldbeker slopestyle in het Italiaanse Seiser Alm. Smits won die manche en De Buck werd derde.

Het duo heeft nog progressie gemaakt op technisch vlak en mag met gezonde ambities afreizen naar Spanje. Als ze hun beste run kunnen landen moet een finale mogelijk zijn.

Het Wereldkampioenschap is naast de Wereldbekers een belangrijke kwalificatiewedstrijd voor de Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. In de voorlopige Wereldbekerranking staat Smits op een derde plaats in zowel de Big Air als de slopestyle. De Buck staat dertiende in de Big Air en elfde in de slopestyle.

Programma:

donderdag 9 maart: kwalificaties slopestyle

zaterdag 11 maart: finale slopestyle

donderdag 16 maart: kwalificaties Big Air

vrijdag 17 maart: finale Big Air