Fans staan al rijen dik op Bosuil voor ticket groot scherm

Deurne - In de fanshop van Antwerp worden vanaf deze middag de tickets verkocht voor Roeselare-Antwerp, de match die zaterdag beslist over de promotie naar eerste klasse. Het is meteen een bestorming.

Er zijn 10.000 tickets beschikbaar voor de wedstrijd in eigen stadion, die dus alleen te volgen is op grote schermen. Slechts een kleine duizend Antwerp-fans zullen de match live in Roeselare mogen volgen. Vele supporters zijn van plan naar Roeselare te gaan zonder ticket, maar de kans bestaat dat ze dan niets van de wedstrijd zullen zien.

Antwerp maakte een 360°-foto van de wachtrij en verspreidde die via Facebook.