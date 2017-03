Onderzoek naar handel in oorlogswapens bij criminele motorbende: 53 huiszoekingen

Het federaal parket is bezig met een grote actie in het milieu van de criminele motorbendes. Dat heeft de redactie van Gazet van Antwerpen vernomen. Bij huiszoekingen in Antwerpen zou een oorlogswapen zijn aangetroffen.

Speurders zijn vanochtend binnengevallen bij leden van No Surrender MC, een van oorsprong Nederlandse MC die meerdere afdelingen heeft in ons land. De huiszoekingen gebeurden in opdracht van een onderzoeksrechter in Bergen, maar het gerecht viel ook binnen bij kopstukken van de club in Antwerpen, Turnhout en de zone Grens in de provincie Antwerpen.

53 huiszoekingen

In totaal vonden er 53 huiszoekingen plaats, in België en Frankrijk. Die kaderden in het onderzoek naar handel in oorlogswapens uit Slovakije. Bij een huiszoeking in Antwerpen troffen speurders een oorlogswapen van Slovaakse makelij aan. Bij een eerdere inval n het clubhuis van de bende in Ghlin werden ook wapens gevonden. Toen werden acht leden opgepakt, waarvan er nog vier in voorlopige hechtenis zitten.

Hoeveel leden van No Surrender MC dinsdag zijn opgepakt, is nog niet bekend. Het kopstuk van No Surrender MC in België is een Antwerpenaar die vroeger actief was bij de rivaliserende motorbende Hells Angels MC.