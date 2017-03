Steve Tielens dient klacht in tegen stalker: “Die kerel leeft in een droomwereld”

Steve Tielens heeft klacht ingediend tegen een fan die hem al enkele maanden lastigvalt en die zelfs zijn chauffeur en assistente Monique al aangevallen zou hebben. “Die kerel leeft in een droomwereld. Nu bazuint hij rond dat we iets samen hebben gehad. Pure leugens.”

De man was een vaste waarde op de eerste rij bij Tielens’ optredens en probeerde op allerlei manieren de aandacht van de zanger te trekken, maar al snel ging de man heel wat verder. “Hij duikt op in de fitness waar ik kom en bij mijn kapper. Hij heeft mij ook achtervolgd tot in een taverne waar ik een meeting had. Heel beangstigend”, vertelt Tielens aan Story.

Tielens blokkeerde zijn Facebookprofiel voor de man nadat die hem maar bleef bestoken met foto’s en sensuele berichten in de orde van “je hebt mooie lippen en mooie groene ogen”. “Hij vroeg me mee naar de sauna, hij wil me in zijn bed krijgen. Maar serieus, ik ben de meest hetero man van Vlaanderen”, aldus Tielens.

En hoewel hij hem al meermaals gevraagd heeft zijn activiteiten te staken, blijft de stalker volharden. “Hij is ziek in zijn hoofd. Hij dreigt ermee naar de pers te stappen en een boekje over mij open te doen. Hij zal alles doen om mij proberen neer te halen.”

De overlast blijft ook niet beperkt tot Tielens zelf. “Hij heeft mijn chauffeur Monique onlangs bij haar schouder en keel gegrepen. Ze beleefde de schrik van haar leven.” Ook Monique heeft bij de politie van Boom klacht neergelegd tegen de man. “Een maand geleden heeft die kerel me aangevallen na een optreden, hij heeft me bij de keel gegrepen”, vertelt de vrouw. “Ik leef nu in angst dat hij terug zal komen.”