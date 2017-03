Helmut Lotti liet halfbroer die vrouw neerstak niet in de steek

In 2004 werd de halfbroer van Helmut Lotti, Anthony Lotigiers, veroordeeld voor de verwondingen die hij zijn toenmalige vriendin had toegebracht na een discussie. Hij bracht de vrouw maar liefst vijftien messteken toe, ze overleefde het maar net. Toch liet Helmut zijn halfbroer nooit vallen.

In interviews liet Lotti het lijken alsof hij zich het lot van zijn broer niet aantrok. Hij wilde er nooit over praten, ontweek het onderwerp wanneer hij kon. Toch zorgde hij er achter de schermen voor dat zijn halfbroer in zo goed mogelijke handen was.

Tijden zijn proces werd Anthony verdedigd door topadvocaat Piet Van Eeckhaut, op kosten van Helmut. En ook toen de man een zelfmoordpoging ondernam in de cel, bleef Helmut hem steunen. “Ik hou heel veel van mijn familie, in goede en vooral in slechte tijden”, zo vertelt de zanger in Dag Allemaal. “Zij zijn mijn alles. Dat ik hen help, is niet meer dan normaal.”

Ook nadat de man vrijkwam onder voorwaarden, dreigde het nog even mis te gaan. Anthony vergat een adreswijziging door te geven en dat zou hem opnieuw in de cel kunnen doen belanden. Dankzij een interventie door juristen (betaald door Helmut), konden de plooien toch nog gladgestreken worden, waardoor Anthony nu zijn leven grotendeels weer op het rechte pad heeft.