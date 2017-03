Coca-Cola lanceert homovriendelijke reclamespot: broer en zus vechten om dezelfde hunk

Terwijl meer en meer films en series aandacht schenken aan homoseksualiteit begint nu ook de reclamewereld te volgen. Coca-Cola bracht vorige week een nieuwe reclamespot op de markt waar een broer en zus vechten om dezelfde knappe bink.

Een knappe ‘pool boy’, is dat niet iets waar we allemaal van dromen? Een man die in z’n bloot bovenlijf het zwembad staat te kuisen met de nodige show erbij. De broer en zus uit de laatste nieuwe reclamespot van Coca-Cola dachten daar net hetzelfde over. Om ter eerst proberen ze bij de hunk te geraken met een fris flesje cola om op die manier het hart van de pool boy te veroveren. Maar wanneer ze eenmaal aangekomen zijn bij de man, zien ze dat hun moeder de knapperd al lang voorzien heeft van een drankje. “Wij proberen om in onze reclame culturele en relevante boodschappen te steken. In het geval van dit spotje gaat het om de liefde. Een gegeven waar het niet uitmaakt op wie of welk geslacht je valt”, zegt Ali Brubaker, senior manager van Coca-Cola. Het frisdrankenmerk won ondertussen een prijs voor diversiteit voor de reclamespot.