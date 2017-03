Kaylee heeft 4.000 euro nodig voor operatie puppy: “Het is dat of een spuitje”

Borsbeek - Kaylee Geleyn kreeg op 8 januari voor haar twintigste verjaardag een cavalier king charles-pup van haar ouders. De studente uit Borsbeek doopte haar hondje Zhya. Maar het teefje blijkt een afwijking te hebben aan haar pootjes. Om de operatie van 4.000 euro te betalen, start Kaylee nu een inzamelactie.

Het was het allermooiste verjaardagsgeschenk ooit dat Kaylee van haar ouders kreeg. Niet gekocht bij een broodfokker, maar in goed vertrouwen bij een particulier.

“Mijn ouders hebben al een cavalier king charles. Die kwam wel van een broodfokker en had in het begin ook last van zijn knieën omdat hij overfokt was. Om een herhaling van dat scenario te vermijden, kochten we nu een pup bij een kweekster thuis.”

“We hebben gewoon pech dat we het verkeerde lotje uit de loterij trokken, want aan de reactie van de fokster af te leiden is Zhya de enige pup uit het nest die dergelijke klachten heeft.”

Levendige pup

In het begin leek er niets aan de hand. “Zhya was een heel levendige pup, maar op den duur begon ze te manken aan haar voorpootjes als ze met onze oudere hond speelde. Zelfs zo erg dat ze geen zin meer had om te spelen. De alarmbellen gingen bij mij echt aan het rinkelen toen ze ’s nachts in haar mandje – want ze slaapt op mijn kamer – echt begon te piepen van de pijn.”

Vorige week kreeg Kaylee dan het slechte nieuws. “Het komt erop neer dat mijn hondje enkel aanspraak maakt op een pijnvrij en dierwaardig leven als ze geopereerd wordt. De ellepijp van haar pootjes moet doorgezaagd worden om de druk van haar gewicht over de twee voorpoten te verdelen.”

“Alle operaties samen kosten 4.000 euro. Het is dat, of een spuitje, maar ik krijg het niet over mijn hart om haar te euthanaseren. Ze is nog maar achttien weken oud en heeft nog een hele toekomst voor zich.”

Kaylee is studente. Ze heeft wel een weekendbaantje, maar kan niet het hele bedrag ophoesten. “Daarom heb ik nu via Facebook een pagina Zhya in nood aangemaakt. Eerstdaags verschijnt hierop het rekeningnummer om te doneren. Alle beetjes helpen.”