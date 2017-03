Bart De Wever: “Veel van die gezinnen zijn allochtoon, laat ons daar realistisch in zijn”

“Wij sluiten ons aan bij wat minister Crevits zegt, er is een problematiek, ook in deze stad”, klinkt het bij Antwerpse N-VA-burgemeester. Hij stelt dat kansarmoede niet enkel bij gezinnen met een migratieachtergrond voorkomt maar: “Veel van die gezinnen zijn allochtoon, laat ons daar toch realistisch in zijn”.

“Zes op de tien baby”s in Antwerpen worden geboren in een niet-Nederlandstalig gezin. Het is een gigantische problematiek om alle talenten van die kinderen te ontginnen via ons onderwijs, om ervoor te zorgen dat alle kansen die hier worden gegeven ook gegrepen kunnen worden”, stelt De Wever.

Eerder op de dag reageerde de oppositiepartijen ontgoocheld, zij spraken van een “vingerwijzing” en bekritiseerden de recente onderwijshervorming. “De oppositie moet oppositie voeren,” stelt De Wever, “vanaf dat je een probleem benoemt is het voor hen een probleem dat het durft benoemen.”

“Het verhaal van ouderlijke betrokkenheid is een pijnpunt, dat stel je vast in Antwerpen”, klinkt het nog, “ik zie dat zelfs op de school van mijn eigen kinderen dat dat niet zo vanzelfsprekend is.”