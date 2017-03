Leerlingen Antwerpse balletschool vallen in de prijzen in Berlijn

Antwerpen - De leerlingen van de Koninklijke Balletschool Antwerpen sleepten diverse prijzen in de wacht op het befaamde dansfestival Tanzolymp in Berlijn. Tanzolymp is een internationale danswedstrijd voor leerlingen van over de hele wereld.

Dit jaar namen meer dan 500 jonge getalenteerde dansers deel, onder wie een tiental leerlingen van de Antwerpse balletschool. Cara Verschraegen kaapte in de categorie ‘Solo Classical Dance’ voor meisjes de eerste prijs weg. In dezelfde categorie behaalde Yu Yamani zilver bij de jongens. Als extraatje kreeg Yamani ook de ‘Special Price for Encouragement’.

Het duo Loïs Martens en Wolf Hoeyberghs sleepte in de categorie ‘Contemporary Dance’ de tweede prijs in de wacht en de leerlingen van de Koninklijke Balletschool gingen ook met het goud aan de haal in de categorie ‘Group Contemporary’. De jonge deelnemers kregen tijdens de galavoorstelling de kans om samen te dansen met enkele internationale sterren. Het is al het tweede jaar op rij dat leerlingen van de Koninklijke Balletschool Antwerpen een eerste prijs in de wacht slepen op Tanzolymp.