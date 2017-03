Hoboken - Nadat inbrekers een dure rolstoel hebben gestolen bij een deels verlamde man in Arendonk, wil muzikant Eric Baranyanka uit Hoboken het slachtoffer helpen. Hij is zo verontwaardigd dat hij hem gratis een soortgelijke – bijna nieuwe – rolstoel wil schenken.

Paul Heymans (46), die vanaf de borst verlamd is na een duikongeval in een ondiepe vijver, kreeg zondagnacht inbrekers over de vloer bij hem thuis in het Kempense grensdorp Arendonk. De daders gingen ...