Provincie Antwerpen telt iets meer afwijkingen bij pasgeboren baby’s dan Europees gemiddelde

De provincie Antwerpen telde gedurende een kwarteeuw 11.149 kinderen die met een afwijking ter wereld kwamen. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde.

Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) begon in 1989 samen met de Universiteit Antwerpen met het registreren van alle aangeboren afwijkingen bij pasgeboren kinderen volgens het ­Eurocat-systeem. Dat staat voor European Surveillance of Congenital Anomalies, een ­Europese databank voor aangeboren afwijkingen. Denk maar aan een open ruggetje, klompvoet of het syndroom van Down. In de kwarteeuw sinds de start van de registraties telde het provinciale onderzoekslabo 11.149 kinderen die geboren werden met een afwijking. Op een totaal van 405.714 geboortes gaat het om 2,75 procent van alle borelingen. Dit cijfer ligt hoger dan het Eurocat- ­gemiddelde van 2,40 procent.

“Het cijfer in onze provincie vertoont over de jaren heen een lichte schommeling, zonder een duidelijke stijgende of dalende trend”, klinkt het bij het PIH. “De meest geregistreerde afwijkingen zijn die aan het hart en bloedvaten, gevolgd door afwijkingen aan ledematen.”

Wanneer het onderzoekslabo die afwijkingen in Europese context aftoetst, blijkt dat in onze provincie afwijkingen van de huid, het zenuwstelsel en ledematen – zoals het hebben van meer dan vijf vingers of tenen aan elke hand of voet- iets ­vaker voorkomen. “Een aantal afwijkingen zoals van hormonen, het hart en de buikwand komen dan weer gemiddeld iets minder vaak voor.”

Een derde al ontdekt bij foetus

Ongeveer een derde van alle afwijkingen worden nog voor de geboorte bij de foetus ontdekt, nog eens een derde komt meteen aan het licht bij de geboorte zelf. Zo wordt maar liefst 80 procent van de aangeboren afwijkingen ten laatste één week na de geboorte vastgesteld.

Het nauwkeurig registreren en rapporteren van de afwijkingen heeft volgens de provincie een belangrijke signaalfunctie. “De resultaten laten toe om het effect van ­risicofactoren op de foetus te eva­lueren. Zo stelt Eurocat ons in staat om een uitbraak van het Zikavirus in Europa door de toename van microcefalie heel snel te detecteren.”